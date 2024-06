Logitech dévoile un stylet de réalité mixte pour les casques Meta Quest 2 & 3

L’écosystème du Meta Quest ne cesse de se bonifier. Logitech vient de dévoiler le MX Ink, un stylet de réalité mixte destiné aux casques Meta Quest 2 & 3 (mais pas le Quest Pro étrangement). Facturé 130 dollars, ce stylet permet de dessiner en 2D ou en 3D dans des environnements VR, AR ou XR. L’accessoire est livré avec deux pointes de recharge, une fine et une large, et s’avère sensible à la pression et au double-tap. Le fabricant promet un niveau de précision élevé, aussi bien en 2D que lors des tracés effectués dans l’espace, et ce grâce à une technologie de suivi spatial à six degrés de liberté.

Côté applications, l’accessoire affiche une compatibilité étendue avec les logiciels Gravity Sketch, PaintingVR, Arkio, Engage, OpenBrush, Gesture VR, ShapesXR, voire Adobe Substance Modeler et Elucis via Quest Link/Air Link. Un très large choix donc, qui mine de rien transforme de facto le Quest en un accessoire réellement créatif. Jusqu’ici, il fallait se contenter des manettes pour effectuer les tracés, ce qui était tout sauf pratique. Logitech proposera aussi le MX Mat, qui n’est autre qu’un espace de dessin « sans friction » pour le MX Ink. On notera enfin avec une certaine ironie que le Meta Quest accueille désormais un combo casque stylet avant même le Vision Pro, alors qu’Apple dispose pourtant de l’Apple Pencil. Bref…

Le MX Ink et le MX Mat seront disponibles au mois de septembre prochain à un prix encore non déterminé.