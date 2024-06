McDonald’s arrête de prendre les commandes drive à l’aide de l’IA (pour le moment…)

L’IA ne peut pas tout, enfin, pas encore. McDonalds vient d’annoncer l’arrêt du programme de prise de commande assisté par IA (aux Etats-Unis), ce qui met fin du même coup au partenariat passé entre le géant du fast-food et IBM. Les commandes prises au drive ne seront plus assistées par un Chatbot d’IA « au plus tard le 26 juillet prochain ». 100 restaurants américains sont concernés par cette suspension.

C’est en 2021 que McDonald’s avait passé un accord avec IBM pour la mise en place du chatbot de prise de commande, un projet ardemment défendu à l’époque par la firme américaine. Il s’est donc forcément passé quelque chose depuis 3 ans, un quelque chose qui a poussé McDonald’s à revenir à la bonne vieille méthode d’un « être humain derrière le comptoir ». Pour autant, McDonald’s n’en aurait pas fini avec l’IA. Un accord a été passé récemment entre Macdo et Google pour un chabot baptisé « Ask Pickles », chatboit utilisé comme assistant professionnel mais aussi depuis peu… pour les commandes passées au drive. L’IA serait d’ailleurs en phase de test avancée pour le le drive.

Si l’on s’en tient à ces informations, McDonald’s aurait donc laissé tomber IBM pour un partenaire dont l’IA se serait avérée plus performante, du moins est-ce l’explication la plus plausible…