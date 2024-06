Microsoft va investir 6,69 milliards d’euros pour des data centers en Espagne

Microsoft continue de s’intéresser à l’Europe et va maintenant investir 6,69 millions d’euros sur place pour des data centers situés dans la région d’Aragon au nord-est, fait savoir Reuters.

Microsoft n’a pas encore commenté publiquement son investissement en Aragon, mais le gouvernement régional a déclaré que la société a demandé un permis de construire pour un site situé à l’extérieur de Saragosse. Microsoft attend maintenant que le gouvernement régional approuve ce permis.

L’investissement de 6,69 millions de Microsoft sera étalé sur 10 ans. Pour information, le groupe a récemment annoncé un investissement de 2,1 milliards d’euros à Madrid, là encore pour des data centers. Microsoft suit son principal concurrent, Amazon Web Services (AWS), en jetant son dévolu sur l’Aragon. Amazon a annoncé le mois dernier qu’il investirait 15,7 milliards d’euros au cours des dix prochaines années pour construire des centres de données dans la région.

En ce qui concerne la situation énergétique en Aragon, la cinquième ville d’Espagne, Saragosse, dispose d’une grande capacité d’énergie éolienne permettant à des entreprises telles qu’Amazon et Microsoft de brancher leurs serveurs sans créer d’émissions de carbone. La ville est également un centre de logistique et de transport situé à mi-chemin entre Madrid et Barcelone et au milieu de la principale route commerciale entre l’Espagne, la France et le reste du continent.

En France, Microsoft avait annoncé le mois dernier investir 4 milliards d’euros pour l’intelligence artificielle « et de la croissance économique du pays ». Cet investissement notable avait été annoncé à l’occasion du sommet Choose France 2024. L’investissement de Microsoft était d’ailleurs le plus important lors de cette édition.