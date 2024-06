L’ancien patron de la NSA… rejoint OpenAI

Voilà qui ne va sans doute pas mettre un terme aux polémiques et aux soupçons: OpenAI vient de nommer Paul M. Nakasone, général à la retraite et surtout dernier patron en date de la National Security Agency (NSA), à son conseil d’administration ! Nakasone a quitté la direction de la NSA au mois de février dernier et les mauvaises langues rappellent déjà que ce dernier avait été nommé à la tête de l’agence par l’ancien président américain Donald Trump. Autre fait d’armes qui risque fort de chauffer à blanc les réactions, Paul M. Nakasone avait soutenu avec force l’article 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, article qui élargissait sensiblement les pouvoirs de surveillance de la NSA.

Paul M. Nakasone intègre désormais le nouveau comité de sécurité créé et dirigé par Sam Altman, le CEO d’OpenAI. La startup américaine précise que Nakasone « contribuera également aux efforts d’OpenAI pour mieux comprendre comment l’IA peut être utilisée pour renforcer la cybersécurité en détectant et en répondant rapidement aux menaces de cybersécurité ». Certes, il ne fait guère de doutes que Nakasone doit s’y connaitre un peu en cybersécurité, mais choisir un spécialiste de l’espionnage pour écarter les soupçons de de récolte des données des utilisateurs… est peut-être un choix nettement plus discutable.

Avec l’arrivée de Nakasone, le conseil d’administration d’OpenAI compte désormais 9 membres, soit Paul M. Nakasone, Sam Altman, Adam D’Angelo, Larry Summers, Bret Taylor, le Dr Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman, Fidji Simo et Dee Templeton, ce dernier étant un cadre de Microsoft avec uniquement un siège d’observateur (pas de droit de vote lors des décisions du conseil).