Starlink mini : la FCC valide un mystérieux « module sans fil »

Les rumeurs avaient une nouvelle fois raison : la FCC américaine vient de donner l’autorisation à Starlink d’exploiter un mystérieux « module sans fil », qui selon toute vraisemblance est un nouveau routeur ultra compact. Outre les quelques spécifications techniques – Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, des antennes et des puces signées MediaTek, norme IEEE 802.11b/g/n/ax -, un cliché des composants internes a été fourni à la FCC, cliché qui semble indiquer que le module est bien un routeur ultra compact, pas plus grand à priori que la paume d’une main.

La FCC dispose aussi des photos de la vue externe de l’appareil, mais SpaceX a demandé à ce que ces dernières ne soient pas rendues publics, ce qui là encore va dans le sens d’un appareil conçu pour l’abonné au service. Au vu de l’extrême portabilité du routeur, il ne serai pas impossible que ce dernier fasse partie du projet de Starlink d’antenne parabolique portable, la Starlink mini, qu’Elon Musk a officialisé il y a peu. On devrait en savoir plus dans les semaines ou mois qui viennent puisque la confidentialité sur les images externes du module a une durée de 180 jours (6 mois donc).

L’antenne parabolique Starlink mini ne serait pas plus grande qu’un ordinateur portable, ce qui permettrait de la transporter vraiment partout et ainsi de bénéficier d’un accès internet absolument partout et en toute occasion. Idéal aussi pour les usages mobiles, le smartphone pouvant directement se connecter en Wi-Fi au routeur de la Starlink mini, ou pour ceux qui ne disposent vraiment que de très peu de place chez eux.