Starlink : un kit de connexion encore plus compact bientôt disponible

Alors que nombre d’analystes considèrent que Starlink est désormais une division rentable de SpaceX, il semble que le fournisseur de haut débit par satellites s’apprêt à mettre sur le marché un nouveau kit de connexion encore plus compact, sans doute pour cibler les utilisateurs en milieu urbain disposant de très peu de places. Si l’on en croit une fuite, Starlink serait prêt à produire ces nouveaux kits (boitier de routage et antenne donc) baptisés Mini Dish. Ces derniers seraient proposés aux nouveaux abonnés Starlink dès cette année.

The upcoming #Starlink Mini terminal should be released soon. The latest internal revision of the PCB is mini1_prod1 (there were _proto0, _proto1), which means it's production-ready.

Two beamformer ICs, 572 antenna elements. Antenna components are similar to rev4.

— Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) May 1, 2024