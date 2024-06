OpenAI : le chiffre d’affaires aurait plus que doublé en un an

OpenAI aurait-il trouvé la bonne formule, entre abonnements et partenariats juteux ? La startup d’IA, devenue en deux ans un véritable phénomène, serait en train de devenir une redoutable machine à cash si l’on en croit les informations… de The Information. Le site affirme en effet que les revenus annualisés d’OpenAI (les revenus du mois précédent multipliés par 12) seraient désormais de 3,4 milliards de dollars, alors que le chiffre d’affaires était d’1,6 milliard il y a un an et d’1 milliard tout rond il y a deux ans.

Sam Altman peut commencer à voir loin : sa société accumule déjà les milliards de dollars de revenus

La plus grosse part de ce chiffre d’affaires en explosion proviendrait des différents abonnements à ChatGPT tandis que le deal avec Microsoft rapporterait 200 millions de dollars par an à OpenAI. La firme dirigée par Sam Altman a aussi récemment passé un deal avec Apple pour l’intégration de ChatGPT dans iOS 18, mais si l’on en croit Bloomberg, ni Apple ni OpenAI ne verseraient le moindre centime pour ce deal, considéré comme un gagnant-gagnant par les deux parties.

A noter toutefois qu’un porte parole d’OpenAI a déclaré à the Information que ses chiffres étaient faux, mais sans préciser si les revenus réels (annualisés) étaient encore plus élevés que 3,4 milliard de dollars ou si au contraire ils se situaient en deçà.