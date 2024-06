Dragon Age: The Veilguard : 20 minutes de gameplay pour le prochain Bioware

Dévoilé avec un trailer cinématique lors du Xbox Games Showcase, Dragon Age: The Veilguard a eu droit à une longue séquence de gameplay de 20 minutes quelques heures plus tard, et force est de reconnaitre que le prochain RPG-action de Bioware a de quoi séduire les amateurs du genre. La longue séquence de gameplay dévoile un titre largement plus orienté action que son prédécesseur. Le personnage dirigé par le joueur pourra être épaulé par deux compagnons et ce trio sera capable de réaliser des combos multi-persos, évidemment nettement plus efficaces contre les boss ou les demi-boss. Techniquement, c’est solide, mais c’est surtout la direction artistique qui emporte le morceau, le jeu prenant des airs de comics 3D animé. L’objectif n’a pas été ici de rechercher le photo-réalisme et c’est tant mieux.

Outre cette longue présentation particulièrement convaincante, on apprend quelques éléments supplémentaires sur le jeu. Il sera ainsi de choisir entre des personnages Elfes, Nains, Qunaris et Humains, de customiser son personnage à fond (des dizaines de sous-catégories), de choisir sa faction et sa classe, de spécialiser sa classe (le « Rogue » peut devenir « Duelist » par exemple), d’ajuster les fenêtres de parade, de flirter avec des PNJs ou ses propres compagnons (un petit air de BG3 ici…), de se lier d’amitié, etc. A noter que les compagnons pourront être durablement blessés durant l’aventure, voire mourir.

Dragon Age: The Veilguard sortira durant l’automne sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu étant distribué par Electronic Arts, il y a de très fortes chances que le titre intègre le Xbox Game Pass Ultimate quelques mois plus tard.