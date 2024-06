SFR RED lance des forfaits pas chers : 2 Go 4G et 120/300 Go 5G dès 1,99€

SFR RED vient baisser les prix en proposant des forfaits 4G et 5G dès 1,99€. On retrouve des offres avec 2 Go, 120 Go et 300 Go pour ceux qui ont réellement besoin d’un quota Internet important.

Il y a d’abord un forfait 4G avec les appels, SMS et MMS en illimité, et 2 Go de quota Internet. L’usage dans les pays de l’Union européenne et les DOM est identique. Le prix est de 1,99€/mois.

Vient ensuite un forfait 5G avec là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet est de 120 Go. Pour ce qui est de l’usage dans les pays de l’Union européenne et des DOM, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, mais l’enveloppe pour Internet est de 24 Go. Le prix est de 8,99€/mois.

Enfin, il y a un forfait 5G avec encore une fois les appels, SMS et MMS en illimité. Mais ici, on retrouve 300 Go pour Internet. Dans les pays de l’Union européenne et les DOM, ce sont 27 Go disponibles en plus des appels, SMS et MMS en illimité. Le prix est de 19,99€/mois.

Les forfaits sont disponibles sur le site de SFR RED. Dans les trois cas, il s’agit d’offres sans engagement. Vous pouvez partir à tout moment chez un autre opérateur sans payer le moindre frais.