Le Rabbit R1 tourne parfaitement sous Android… et devient utilisable

C’est peu dire que le Rabbit R1 n’a pas reçu que des avis enthousiastes. Lent et doté d’une interface peu pratique, le petit gadget d’IA a fini d’être ridiculisé lors de la présentation de GPT-4o, le LLM d’OpenAI permettant à n’importe quel smartphone de réaliser toutes les promesses initiales du R1 (et même plus à vrai dire…). Face à un tel fiasco, le YouTubeur HowToMen s’est décidé à doter le Rabbit R1 d’un véritable OS mobile, à savoir Android. De fait, au sortir de sa boite, le Rabbit R1 fonctionne sur une version AOSP d’Android même si la startup éponyme a nié que ce soit bien le cas. HowToMenest est donc parvenu à charger une version standard d’Android dans le petit boitier Orange, et tout a fonctionné sans aucun accroc.

Mieux encore, l’écran est tactile pour toute l’interface (il l’était uniquement pour le clavier avec le Rabbit OS) et la caméra peut être positionnée à 360° en fonction des besoins de l’utilisateur. Cerise sur la carotte (Rabbit, carotte, hum…), Gemini, l’assistant IA de Google fonctionne lui aussi sans problème. On note que de nombreux raccourcis sont présents, ce qui prouve qu’il était tout à fait possible dès l’origine d’optimiser les contrôles pour obtenir un appareil Android avec un design radical mais tout à fait fonctionnel. Le choix de passer sur un OS custom et finalement très limité n’a sans doute pas été un bon choix. Le processus d’installation d’Android sur le Rabbit R1 est disponible sur GitHub (projet « R1 Escape »).