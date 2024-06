Amazon aurait revendu une technologie de reconnaissance faciale à la Russie

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni imposent un embargo particulièrement strict sur la Russie, les firmes de ces deux pays étant interdites de commerce avec les entreprises russes. Charles Forrest, un ancien employé d’Amazon reconverti en lanceur d’alertes, accuse aujourd’hui Amazon devant la justice d’avoir enfreint l’embargo britannique en ayant revendu à la Russie sa technologie de reconnaissance faciale.

Charles Forrest affirme même que son licenciement en 2023 est lié directement à ces accusations ! La transaction entre Amazon et la société russe VisionLabs se serait déroulée juste après l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Amazon aurait alors revendu à VisionLabs sa technologie de reconnaissance faciale Rekognition. Conscient de l’illégalité de ce contrat, Amazon serait passé par une société écran basée aux Pays-Bas afin de ne pas éveiller les soupçons. Pour faire bonne mesure, Charles Forrest accuse aussi Amazon d’avoir livré sa technologie à la Police américaine alors même que le géant de l’e-commerce s’était imposé un moratoire pour ne pas fournir ce type de technologie aux forces de l’ordre après le meurtre de George Floyd.

Des accusations sérieuses donc… qu’Amazon a partiellement : « Nous pensons que ces allégations manquent de fondement et nous sommes impatients de le démontrer par le biais de la procédure judiciaire », a déclaré le porte-parole d’Amazon. « Sur la base des preuves disponibles et des dossiers de facturation, AWS n’a pas vendu les services Amazon Rekognition à VisionLabs. » Amazon précise aussi que Forrest a été licencié pour faute grave pour avoir refusé de travailler et ne pas avoir répondu à des mails professionnels. Le GAFAM reconnait en revanche avoir fourni Rekognition à la Police américaine, estimant qu’un moratoire ne valait pas pour obligation légale.