AI Pin : Humane essaie de se vendre à HP pour 1 milliard de dollars

La start-up Humane, qui est derrière le produit AI Pin, connaît de sérieuses difficultés et essaie maintenant de trouver un acquéreur. Selon le New York Times, des discussions ont eu lieu avec plusieurs groupes. Humane espère notamment que HP va l’acquérir pour un peu plus de 1 milliard de dollars.

Ce montant reflète également un article de Bloomberg le mois dernier, selon lequel Humane cherche à obtenir un prix compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Ce n’est pas non plus inconcevable pour HP, qui a déjà acquis Palm et son système d’exploitation webOS pour 1,2 milliard de dollars en 2010. L’année suivante, HP a mis fin à la production et à l’assistance liées à Palm, invoquant la faiblesse des ventes. LG est désormais propriétaire de webOS et l’utilise pour ses téléviseurs.

Humane a été cofondée par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, deux anciens d’Apple. La start-up a lancé AI Pin, un produit à 699$ (qui nécessite en plus un abonnement mensuel) pouvant réaliser certaines tâches et embarquant de l’intelligence artificielle. Le problème est que les tests ont été globalement négatifs.

L’AI Pin a été largement critiqué pour ne pas avoir été à la hauteur des attentes qu’il suscitait. La start-up a ensuite envoyé un e-mail à ses clients pour les avertir que le chargeur de l’appareil peut présenter un risque d’incendie.

Un manque d’écoute en interne

La société a licencié un ingénieur logiciel en février pour avoir demandé si l’appareil était prêt à être lancé, ce qui, selon le New York Times, constitue une violation de la politique interdisant aux employés de parler négativement d’Humane. D’anciens employés et des employés actuels ont déclaré au journal qu’Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno n’avaient pas tenu compte des avertissements concernant la faible autonomie et la consommation d’énergie de l’AI Pin, préférant la positivité à la critique.

Au début d’avril, Humane a seulement eu 10 000 commandes pour l’AI Pin. C’est un échec, le groupe misait sur 100 000 exemplaires pour l’année.

Concernant la potentielle vente d’Humane à HP, ni l’un ni l’autre n’ont souhaité faire un commentaire.