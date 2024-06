AI Pin : Humane prévient qu’il ne faut plus utiliser le chargeur de l’accessoire d’IA

Déjà prête à se vendre pour 700 millions à 1 milliard de dollars, la startup Humane continue d’accumuler les problèmes. Après le lancement mouvementé de son AI Pin, qui s’est fait couper en deux dans les médias spécialisés, Humane avertit désormais les infortunés propriétaires de l’AI Pin qu’il ne faut plus utiliser son joli chargeur ovoïde. Les risques doivent être bien réels puisque Humane conseille « d’arrêter immédiatement d’utiliser le chargeur en raison d’un problème avec certaines bobines de batterie ».

L’AI Pin peut toujours être rechargé directement via un câble USB-C, mais son chargeur ovoïde a des risques d’incendie

Humane affirme en outre avoir « identifié un problème de qualité avec la cellule de batterie fournie par un fournisseur tiers ». On apprend aussi qu’un des fournisseurs du AI Pin ne répond plus « aux normes de qualités » et que les bobines de batteries fournies sont susceptibles de déclencher un incendie. Humane affirme chercher un nouveau fournisseur pour ce composant, mais ne propose rien de plus pour les utilisateurs du petit accessoire, qui, on le rappelle, est tout de même facturé à 700 dollars sans compter une abonnement mensuel de 20 dollars. Le lancement de l’AI Pin ressemble décidément de plus en plus à une catastrophe en chaine.