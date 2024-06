Free Mobile baisse le prix de son forfait avec 20 Go d’Internet

Free Mobile a décidé de revoir à la baisse le prix de son option Booster qui permet d’avoir 20 Go d’Internet sur son forfait le moins cher. Cela fait suite à une précédente hausse de prix.

Le forfait de Free Mobile le moins cher est à 2€/mois (et même 0€ pour ceux qui sont abonnés Freebox). On retrouve deux heures d’appels, les SMS et MMS en illimité, et 50 Mo pour Internet. Il est ensuite possible de prendre une option Booster pour améliorer le forfait. Auparavant, l’option était à 2,99€/mois et permettait d’avoir les appels en illimité et 5 Go de quota Internet. Le mois dernier, le prix a augmenté pour passer à 4,99€/mois, mais le quota Internet a grimpé à 20 Go.

Aujourd’hui, Free Mobile fait encore une modification en baissant le prix de 4,99€/mois à 3,99€/mois. Rien ne bouge au niveau de l’option, les clients retrouvent la même chose que l’offre du mois dernier.

À l’arrivée, l’offre au complet (forfait de base + option Booster) coûte 3,99€/mois pour un abonné Freebox et 5,99€/mois pour les autres. Et que se passe-t-il pour ceux qui paient actuellement 4,99€/mois pour l’option ? Ils peuvent migrer sur le prix de 3,99€/mois… mais Free leur facture 10€ de frais.

Les forfaits et l’offre Booster sont disponibles dès maintenant sur le site de Free Mobile.

En face, SFR RED propose un forfait avec 30 Go pour 5,99€/mois. Du côté de Bouygues Telecom, c’est 20 Go pour 5,99€/mois. Et chez Sosh, 6,99€/mois donnent accès à un forfait avec 10 Go. C’est donc l’offre la moins intéressante sur les quatre, sauf pour ceux qui veulent à tout prix le réseau d’Orange.