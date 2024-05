Free Mobile propose maintenant 20 Go sur son forfait à 2€ avec un Booster

Free Mobile améliore son forfait à 2€ par mois avec la possibilité d’avoir 20 Go de quota Internet. Cela est possible grâce à la nouvelle option Booster, qui est disponible dès maintenant pour tous les clients.

Jusqu’à présent, Free Mobile proposait aux clients du forfait à 2€ de prendre l’option Booster à 2,99€/mois pour avoir les appels illimités et 5 Go pour Internet en 4G. Aujourd’hui, l’option passe à 4,99€/mois mais inclut 20 Go pour Internet. Les appels illimités sont toujours au rendez-vous. Pour rappel, le forfait de base de 2€ comprend seulement 50 Mo de quota Internet, ainsi que 2 heures d’appels et les SMS/MMS en illimité.

Que se passe-t-il pour les clients qui dépassent les 20 Go ? Free Mobile dit facturer 0,05€/Mo. Concernant l’usage en Europe et dans les DOM, le quota mensuel est de 10 Go et le coût au-delà est de 0,00181€/Mo. Il y a également appels illimités vers ces destinations.

La nouvelle offre avec 20 Go est disponible dès maintenant sur le site de Free Mobile.

En face, SFR RED propose quasiment la même offre (11 Go pour l’Europe/DOM) pour le même prix. Même chose chez Bouygues Telecom avec 20 Go. Et chez Sosh, 6,99€/mois donnent accès à un forfait avec 10 Go. C’est donc l’offre la moins intéressante sur les quatre, sauf pour ceux qui veulent à tout prix le réseau 4G d’Orange.