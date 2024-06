Le télescope spatial Hubble a perdu ses gyroscopes

Après plus de 30 ans de découvertes scientifiques majeures, le télescope spatial Hubble est à court de gyroscopes, des instruments pourtant essentiels pour son fonctionnement. Ce n’est pas encore la « der des der » malgré tout : la NASA a en effet annoncé qu’elle allait réduire les opérations de Hubble pour utiliser uniquement un seul gyroscope, ce qui limitera logiquement les capacités scientifiques du télescope. L’agence spatiale américaine souligne cependant que le télescope n’est pas (encore) sur sa fin et qu’il devrait continuer à fonctionner pendant au moins décennie supplémentaire.

Hubble a été en opération pendant presque trois décennies et demi et a nécessité cinq fois un entretien complet durant cette longue période. Malgré ces révisions régulières, trois de ses six gyroscopes sont tombés en rade au cours des 5 dernières années, et sur les 6 derniers mois, un quatrième a commencé à retourner des données fausses. La NASA prévoit malgré tout de faire fonctionner le télescope sur un seul des deux gyroscopes encore en fonctionnement, le sixième servant de réserve au cas où un problème surviendrait. Ces ajustements devraient réduire le temps d’observation d’environ 12%.

Pour Hubble, ces rustines seront peut-être les dernières avant d’entamer la phase de désorbitage prévue durant la décennie 2030-2040. La NASA a en effet décidé de laisser le télescope en l’état, sans nouvelle révision majeure. Il faut dire que James Webb a désormais pris la relève et que ce dernier affiche des capacités d’observation bien supérieures à celles de son prédécesseur.