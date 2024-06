TikTok a échoué au test contre la désinformation avant les élections européennes

TikTok a autorisé la mise en ligne de publicités contenant de la désinformation liée aux élections européennes, contrevenant à ses propres conditions d’utilisation et mettant en doute sa capacité à détecter les fausses informations à quelques jours du scrutin.

L’ONG britannique Global Witness a créé 16 publicités à destination du public irlandais contenant des informations erronées sur les élections et a tenté de les publier sur trois plateformes : TikTok, YouTube et X (ex-Twitter).

TikTok, qui est particulièrement populaire auprès des jeunes, a approuvé la mise en ligne des 16 publicités, YouTube en a bloqué 14, X a filtré toutes les publicités et a suspendu les faux comptes, indique l’ONG dans son rapport.

L’ONG a annoncé avoir déposé une plainte auprès des autorités de régulation irlandaises, estimant que le réseau social pourrait enfreindre les règles européennes visant à limiter les menaces sur les élections.

Soumises aux trois plateformes le mois dernier, ces fausses publicités contenaient toutes des éléments pouvant mettre en péril la bonne tenue du scrutin. On pouvait notamment y trouver des messages incitant les électeurs à rester chez eux en raison d’un risque de violence dans les bureaux de vote ou d’une recrudescence de maladies contagieuses. Certaines affirmaient que l’âge légal pour voter avait été porté à 21 ans ou appelaient à voter par e-mail, ce qui est impossible pour les élections européennes.

Quelle est la défense de TikTok ? Le réseau social a réagi :

Les 16 publicités soumises par Global Witness enfreignaient toutes les politiques de TikTok en matière de publicité. Nous avons mené une enquête interne pour identifier la cause de la fuite et avons déterminé que nos systèmes avaient correctement identifié que toutes ces publicités étaient susceptibles d’enfreindre nos politiques en matière de publicité politique. Elles ont ensuite été soumises à un examen supplémentaire, au cours duquel elles ont été approuvées en raison d’une erreur humaine de la part d’un modérateur. Ce modérateur a depuis bénéficié d’une nouvelle formation et nous avons mis en place de nouvelles pratiques de modération des publicités à caractère politique afin d’éviter que ce type d’erreur ne se reproduise à l’avenir. Nous continuerons à revoir et à améliorer régulièrement nos politiques et nos processus afin de lutter contre les tentatives de plus en plus sophistiquées de diffusion de la désinformation et de renforcer nos systèmes.