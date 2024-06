Intel présente ses puces Lunar Lake à destination des PC Copilot+

Intel a levé le voile sur ses puces Lunar Lake, qui seront disponibles cet automne pour les PC Copilot+ AI. Ces processeurs afficheront jusqu’à 48 TOPS (téra opérations par seconde) de performances d’IA, grâce à une unité de traitement neuronal (NPU) totalement mise à jour. Il s’agit d’une amélioration plus que significative par rapport aux précédentes puces Meteor Lake d’Intel, qui disposaient d’un NPU 10 TOPS.

Les puces Lunar Lake comporteront également un nouveau GPU Xe2, qui offrira des performances de jeu 80 % plus rapides que la dernière génération. De plus, ces puces disposeront d’un « accélérateur d’IA » pour 67 TOPS de performances supplémentaires. Le Ryzen 300 AI d’AMD (50 TOPS) serait donc dépassé. Intel a également annoncé que les puces comporteraient une mémoire intégrée, similaire à celle des Apple Silicon, soit 16 Go ou 32 Go de RAM directement soudés sur la puce. Ce choix d’une mémoire intégrée, une première pour un SoC Intel, permet évidemment de réduire la latence et la consommation d’énergie du système (Intel annonce une diminution de la dépense énergétique de 40 %).

Les Lunar Lake disposent de huit cœurs avec des performances repensées et des cœurs efficaces (cœurs P et E-cores), ainsi que des coeurs conçus pour gérer efficacement les tâches en arrière-plan. Les gains de consommation permettraient d’obtenir une durée de vie de la batterie 60 % supérieure à celle de Meteor Lake. Les puces comporteront également des normes de connectivité mises à jour, notamment le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le PCIe Gen5 et le Thunderbolt 4. Enfin, ce n’est pas Intel mais TSMC, le fondeur des puces d’Apple, qui fabriquera en masse les processeurs Lunar Lake.