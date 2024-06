Google dégrade les performances de Google Assistant… pour mieux promouvoir Gemini ?

Google Assistant a été lancé en 2018, et à l’époque, ce nouveau service était quasiment révolutionnaire pour l’écosystème Android, apportant la puissance de la recherche Google aux enceintes intelligentes et aux téléphones. Google Assistant a introduit des fonctionnalités innovantes et surtout se montrait bien plus convaincant que son homologue Siri sur iOS. Au fil des années cependant, les performances de Google Assistant ont progressivement , voire nettement diminué depuis le passage de Google à l’ère « Gemini« . Tout semble indiquer désormais que Google pousse les utilisateurs à adopter Gemini comme assistant vocal malgré ses limitations de fonctionnalités évidentes par rapport à Google Assistant.

De nombreux exemples récents mettent en évidence ce déclin accéléré, comme les performances incohérentes de Google Assistant sur Chromecast et le Nest Hub. Des fonctions qui autrefois fonctionnaient parfaitement, comme la gestion d’alarmes et le contrôle des appareils, sont devenues peu fiables au fil du temps. Les forums de discussions (sur Reddit – r/GoogleHome) se font d’ailleurs largement l’écho de cette grosse baisse de régime.

Google est désormais à fond sur l’IA avec Gemini, et comme souvent, la firme de Mountain View abandonne déjà l' »ancien » pour le « nouveau » sans même s’assurer que le nouveau assure à minima les fonctions de l’ancien. De fait, Gemini manque actuellement de la fiabilité et n’est clairement pas encore prêt à remplacer Google Assistant… ou tout au moins la version de Google Assistant qui fonctionnait au plein de ses capacités.