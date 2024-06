Ryzen AI 300 : AMD annonce de nouveaux processeurs pour les ordinateurs portables et l’IA générative

C’était prévisible. Quelques jours après les annonces de Qualcomm, AMD a dégainé son Ryzen AI 300, une gamme de processeur destinée aux ordinateurs portables et taillé pour l’IA générative. A quelques détails près, le Ryzen AI 300 est un « rebrand » du Ryzen 9, mais avec de grosses améliorations du côté du NPU qui bénéficie de l’architecture XDNA2. L’iGPU a droit au RDNA 3.5, et de pas moins de 16 unités de calcul au max tandis que le CPU tourne sous architecture Zen 5. Les deux premiers processeurs de cette nouvelle série sont les Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen AI 9 365 (la variante HX est la plus puissante, mais les deux puces culminent à 50 TOPS côté NPU).

NPU : le Snapdragon X et le M4 sont battus

Le Ryzen AI 9 HX 370, le plus puissant donc de la gamme AI 300, est un processeur à 12 cœurs et 24 threads dont la fréquence d »horloge grimpe au max à 5,1 GHz. Le Ryzen AI 9 365 est une puce à 10 cœurs et 12 threads avec une fréquence maximale de 5,0 GHz et une mémoire cache de 34 Mo (36 Mo sur le HX). Les deux processeurs ont une unité graphique Radeon 880M.

Si l’on s’en tient aux déclarations et aux chiffres d’AMD, ses deux nouveaux protégés dépassent les performances du Snapdragon X de Qualcomm au niveau du NPU, soit 50 TOPS pour les Rizen AI 300, contre 45 TOPS pour le Snapdragon X de Qualcomm. Le M4 d’Apple est encore plus largué avec 38 TOPS « seulement ». Non contente d’afficher des perfs de haute volée, la nouvelle gamme d’AMD serait aussi deux fois plus efficace en terme de consommation énergétique. La meilleure nouvelle pour la fin : les puces Ryzen AI 300 seront disponibles sur les PC Copilot Plus dès le mois de juillet prochain ! Les premières machines pourvues seront les Asus Vivobook S 15 et HP OmniBook, et d’autres modèles suivront dans le courant de l’année. La bataille de l’IA fait rage sur tous les fronts, du logiciel aux serveurs en passant par les processeurs