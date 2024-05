Acer dévoile la SpatialLabs Eyes, une caméra qui capture des photos et vidéos en 3D

Acer vient de dévoiler sa nouvelle caméra stéréo SpatialLabs Eyes, conçue pour capturer des photos et vidéos en 3D. Les utilisateurs peuvent utiliser cette caméra pour créer du contenu en 3D, diffuser en direct (et toujours en 3D) sur des plateformes comme YouTube, et effectuer des appels vidéo en 3D sur Teams, Zoom et Google Meet. Acer décrit l’appareil comme « compact » et « de poche », ce dernier affichant des dimensions de 4 x 2,6 x 0,9 pouces.

La caméra offre une résolution de 8 mégapixels par œil et comprend un miroir à selfie intégré dans un boîtier résistant aux intempéries. Pour les utilisateurs occasionnels, elle propose des fonctionnalités telles que la stabilisation électronique de l’image (EIS), ainsi que la mise au point automatique et tactile. En revanche, les photographes expérimentés peuvent personnaliser complètement leurs clichés ou vidéos en mode manuel, en ajustant des paramètres tels que l’ISO, la balance des blancs et la vitesse d’obturation.

La capacité de diffusion en direct en 3D est prise en charge par la version 3.0 du SpatialLabs Player d’Acer, tandis que les conférences vidéo 3D en haute résolution sont facilitées par le widget d’appel vidéo SpatialLabs. La caméra est compatible avec la gamme de dispositifs SpatialLabs d’Acer, y compris les ordinateurs portables avec écrans 3D sans lunettes. De plus, le contenu 3D créé avec la caméra peut être visualisé sur des casques AR ou VR et des projecteurs 3D d’autres marques.

La caméra stéréo Acer SpatialLabs Eyes sera disponible au troisième trimestre de l’année, au prix de 549 $ aux États-Unis et de 549 € en Europe.