Le télescope spatial Euclid détecte 1,5 milliard d’étoiles orphelines

C’est une pêche quasi miraculeuse : pour la toute première fois, des scientifiques ont découvert 1,5 milliard d’étoiles orphelines dérivant à travers l’amas de Persée (un énorme amas de galaxies) grâce au télescope spatial Euclid. Ces étoiles, arrachées à leurs galaxies d’origine, s’affichent en une lumière bleue fantomatique dans cet amas situé à 240 millions d’années-lumière de la Terre. Pour rappel Euclid à été conçu et lancé par l’Agence spatiale Européenne (ESA) afin d’étudier certains des plus grands mystères de l’Univers tels que l’énergie noire et la matière noire.

Les premières observations d’Euclid ont permis de révéler que ces étoiles proviennent principalement de petites galaxies perturbées ou détruites par des interactions gravitationnelles. Et contrairement à ce qu’avaient prévu les scientifiques, ces mêmes étoiles gravitent autour d’un point situé entre les deux galaxies les plus brillantes de l’amas. Cette découverte, qui se rajoute à la détection de 50 000 amas globulaires, démontre tout le potentiel d’Euclid pour approfondir la compréhension des amas de galaxies et de l’Univers sombre. Les étoiles orphelines de l’amas de Persée ne sont sans doute que les premières de nombreuses découvertes à venir.

Peut-être plus incroyable encore, cette découverte est issue seulement des premières 24 heures d’opération du télescope. Une sacrée récolte pour une période d’observation aussi limitée.