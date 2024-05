Ubisoft Forward 2024 : le jour et l’heure dévoilés avec quelques jeux, dont Star Wars et Assassin’s Creed

L’évènement Ubisoft Forward 2024 se précise un peu plus, avec Ubisoft qui nous donne rendez-vous le 10 juin à 21 heures (heure française). Ce sera disponible au visionnage sur YouTube et Twitch.

Cet Ubisoft Forward va être l’occasion d’avoir quelques présentations de jeux. Certains titres sont déjà confirmés : Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows et XDefiant.

Assassin’s Creed Shadows sera l’un des jeux phares. Bien que certains éléments ont déjà été dévoilés avec la première bande-annonce cinématique, il reste encore beaucoup de choses à voir. Avec Star Wars Outlaws, il s’agira de l’un des jeux importants d’Ubisoft qui sortira le 15 novembre et qui présentera la série au Japon pour la toute première fois.

XDefiant, qui a été lancé le 21 mai et qui semble avoir pris un bon départ, sera également présenté avec du nouveau contenu. En outre, attendez-vous à l’interlude musical annuel de Just Dance et à une ou deux nouvelles annonces alors qu’Ubisoft prépare le reste de l’année 2024 et au-delà.

Bientôt ✨

Rejoignez-nous le 10 juin à 21h en direct de L.A. pour la conférence #UbiForward !https://t.co/CVT2AQLxaV pic.twitter.com/zY9Djj2agn — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) May 30, 2024

Il n’y a pas encore l’information sur la durée exacte de l’Ubisoft Forward. En revanche, Ubisoft fait savoir qu’il aura un pré-show d’une durée de 30 minutes. Celui-ci sera disponible dès 20h30.