Windows 11 va copier le texte d’images venant d’un smartphone Android

Windows 11 va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra de facilement copier le texte présent sur une photo stockée sur un smartphone Android afin de le récupérer facilement.

Le service Mobile connecté permet de synchroniser les appels, les messages, les notifications et les images de votre téléphone Android vers votre ordinateur Windows. Cela fonctionne également de manière plus limitée avec les appareils iOS, qui ne synchronisent les notifications, les messages et les appels que par Bluetooth.

Avec la nouvelle version, Mobile connecté pourra faire de l’OCR sur les images venant d’un smartphone Android. Il sera ensuite possible de copier/coller le texte au sein de n’importe quel logiciel sur son PC Windows.

Lorsque vous visualisez des images dans la section Photos de Mobile connecté, vous verrez une icône intitulée « Texte ». En cliquant sur cette icône, vous détecterez tout texte contenu dans l’image. Il est alors possible de sélectionner tout le texte ou de le copier.

Il s’agit pour le moment d’une fonctionnalité disponible pour les testeurs de Windows 11 (build 26120.670) qui font partie du programme Windows Insider. C’est proposé aussi bien sur le canal Bêta que le canal Dev.

Microsoft ne dit pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs qui sont sur la version stable de Windows 11. Mais il est fort probable que ce soit une question de semaines.