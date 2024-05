La loi européenne Net-Zero Industry Act (NZIA) sera promulguée d’ici la fin juin, cette dernière visant à garantir qu’au moins 40 % de la demande de technologies propres de l’UE soit satisfaite au niveau européen d’ici 2030. La loi se concentre sur les technologies clés pour la décarbonation, y compris l’énergie solaire, l’électrification, les batteries, l’énergie éolienne et l’hydrogène renouvelable. Elle vise aussi à mobiliser les investissements grâce à des processus favorables et à la formation de compétences tout en établissant des « vallées » zéro émission pour stimuler le secteur manufacturier.

« La demande (pour les technologies propres, Ndlr) augmente en Europe et dans le monde, et nous sommes désormais équipés pour répondre davantage à cette demande avec l’offre européenne », a déclaré dans un communiqué la patronne de l’UE, Ursula von der Leyen. L’objectif de la NZIA est aussi de réduire la dépendance à l’égard de sources d’approvisionnement extérieures, en particulier de la Chine (le pays fabrique la majorité des panneaux solaires achetés en Europe et une grande partie des éoliennes). La NZIA fait partie du plan industriel Green Deal de l’UE, un plan en concurrence avec la loi américaine sur la réduction de l’inflation et de la domination de la Chine dans le secteur des technologies solaires.

Il reste à voir si la NZIA et le Green Deal vont réussir à attirer les 1 500 milliards d’euros d’investissement annuel nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE, soit une réduction de 90 % des émissions de CO2 d’ici 2040.