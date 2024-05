AI Overview, qui se veut une synthèse avec de l’IA sur moteur de recherche de Google, propose plusieurs réponses assez étranges comme l’ont remarqué de nombreux utilisateurs. Au départ, Google affirmait qu’il s’agissait de « cas isolés ». Mais le groupe a finalement décidé de modifier manuellement les réponses.

Google continue d’affirmer qu’AI Overview fournit en grande partie des « informations de haute qualité » aux utilisateurs. « La plupart des exemples que nous avons vus concernaient des requêtes peu courantes et nous avons également vu des exemples qui avaient été trafiqués ou que nous ne pouvions pas reproduire », a déclaré une porte-parole de Google à The Verge. Elle a également confirmé que l’entreprise « prend des mesures rapides » pour supprimer AI Overview sur certaines requêtes « lorsque cela est approprié dans le cadre de nos règles de contenu, et utilise ces exemples pour développer des améliorations plus larges de nos systèmes, dont certaines ont déjà commencé à être déployées ».

Il y a eu beaucoup d’erreurs, dont :

Dans un cas, l’IA de Google invite à utiliser de la colle non toxique pour que le fromage reste bien accroché à une pizza. L’IA s’appuie sur un commentaire fait sur Reddit.

Un internaute indique être déprimé. L’IA de Google l’invite alors à sauter du pont du Golden Gate, là encore en s’appuyant sur la réponse d’un commentaire posté sur Reddit.

Une personne demande quel mammifère a le plus d’os. L’IA de Google répond qu’il s’agit… du serpent.

AI Overview affirme que la CIA a officiellement admis utiliser des surligneurs noirs.

Pour le moment, les synthèses avec AI Overview sur Google sont surtout disponibles aux États-Unis.