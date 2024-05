xAI, la startup d’IA d’Elon Musk, lève 6 milliards de dollars pour ses serveurs de calcul

Actuellement très en retard sur le secteur de l’IA malgré les rodomontades de circonstance d’Elon Musk, xAI, la startup d’IA fondée par le patron de SpaceX, vient de lever pas moins de 6 milliards de dollars pour le financement de son supercalculateur. L’objectif d’xAI est de mettre en place un réseau de calcul de 100 000 semi-conducteurs nécessaire pour la formation de son IA Grok et l’amélioration des capacités du chatbot. Les investisseurs Valor Equity Partner, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research ainsi que le prince saoudien Alwaleed Bin Talal ont mis la main à la poche pour fournir à xAI les moyens financiers de ses ambitions technologiques.

We are excited to bring Grok to Europe!

Today we are beginning to roll out access to Grok’s AI search assistant feature to X Premium subscribers.

Once the European Elections have concluded, we will continue the rollout of contextualised trends for all users.

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 15, 2024