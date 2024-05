Meta et Google tentent de vendre leur IA à Hollywood

Si l’on en croit Bloomberg, Meta et Google ont fait des offres de « plusieurs dizaines de millions de dollars » aux studios hollywoodiens dans le but de conclure des accords de licence susceptibles d’améliorer leurs modèles de vidéos générées par IA. Malgré ces offres mirifiques, les négociations sont toujours en cours et leur résultat reste incertains. L’article de Bloomberg précise que Netflix et Disney seraient ouverts à explorer « d’autres types de collaborations » malgré de fortes réticences concernant l’exploitation de leurs licences. En revanche, Warner Bros. Discovery pourrait accepter de licencier certains de ses programmes. Les initiatives de Meta et Google visent à améliorer les outils de génération de vidéos de ces deux sociétés, Google ayant récemment présenté Veo, un modèle de LLM « texte à vidéo » promu par Donald Glover, tandis que Meta mène ses propres recherches sur la vidéo générée par IA.

C’est peu dire que la recherche d’accords avec des créateurs de contenus est en vogue chez les géants de l’IA . Plus tôt cette semaine, OpenAI et NewsCorp ont annoncé un accord pluriannuel pour intégrer du contenu d’actualité dans ChatGPT. Meta envisage de son côté de payer des éditeurs pour avoir le droit d’accéder à des actualités, des photos et des vidéos (Toujours pour former ses modèles d’IA), et Apple aurait déjà signé des accords avec certains poids lourds du secteur de la presse.

Les nombreuses inquiétudes suscitées par les IA génératives, qui ont débouché sur l’une des plus importants grève qu’Hollywood ait jamais connu, pourraient cependant contrecarrer les plans d’expansion des géants de l’IA. Plus récemment, l’actrice Scarlett Johansson a accusé OpenAI d’avoir copié sa voix pour son IA GPT-4o, des déclarations assorties de menaces judiciaires qui ont poussé la startup américaine à retirer la voix incriminée (malgré le fait objectif que la voix Sky ne soit pas celle de Johansson).