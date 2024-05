Atari rachète Intellivision, son ancien concurrent des années 80

Atari contre Intellivision, c’était le combat des Titans de la console vers la fin des années 70 et le début des années 80 – Mattel Intellivison vs Atari 2600 -, avant l’arrivée de l’Atari ST et de l’Amiga. L’ex-géant américain désormais spécialiste du rétro-gaming vient de faire l’acquisition de la marque Intellivision et des droits sur plus de 200 jeux d’Intellivision Entertainment LLC. A noter que ce rachat ne met pas un terme à la console Amico ni à la distribution des jeux Intellivision sur cette plateforme. Les franchises célèbres d’Atari pourraient d’ailleurs se retrouver sous leurs versions modernisées dans le catalogue de l’Amico (ou de sa nouvelle version).

« L’union d’Atari et d’Intellivision après 45 ans met fin à la plus longue guerre de consoles de l’histoire », a déclaré Mike Mika, responsable du studio Digital Eclipse, un studio de jeux appartenant à Atari. « C’était une opportunité très rare de réunir d’anciens concurrents et de rassembler les fans d’Atari, d’Intellivision et de l’âge d’or du jeu vidéo », a déclaré de son côté Wade Rosen, président-directeur général d’Atari. L’enthousiasme est encore plus palpable chez Intellivision : « Atari a été un partenaire précieux et nous sommes convaincus qu’il sera un gestionnaire responsable de la célèbre marque Intellivision », a déclaré Phil Adam, CEO d’Intellivision Entertainment. « Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration et d’apporter une large gamme de nouveaux titres Atari et Intellivision aux plates-formes de jeux de la famille Amico et Amico Home. »