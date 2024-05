Le télescope spatial Euclid (ESA) livre ses premières données scientifiques et 5 superbes images

Le télescope spatial Euclid, destiné à étudier l’expansion de l’Univers au cours des derniers dix milliards d’années, vient de livrer ses premières données scientifiques ainsi que cinq superbes images de corps célestes. Selon l’ESA, les images prises par Euclid sont au moins quatre fois plus nettes que celles des télescopes terrestres. Ces clichés détaillés incluent :

La région Abell 2764, présentant des galaxies en orbite dans un halo de matière noire.



La région de formation stellaire Messier 78.



La galaxie spirale NGC 6744.



Le groupe de galaxies Dorado dans l’hémisphère sud.



L’amas de galaxies Abell 2390, ressemblant à la Voie lactée.

Ces images donnent un aperçu du potentiel d’Euclid. Au cours de sa mission de six ans, le télescope permettra aussi de mieux étudier la matière noire et l’énergie noire, ainsi que le précise le site de l’ESA (Agence spatiale européenne). Ce projet ambitieux culminera avec la création de la plus grande carte 3D du ciel jamais produite, une carte qui devrait fournir de nouvelles données sur l’expansion de l’univers, la nature de la gravité, ainsi donc que sur les mystérieuses énergie et matière noire.

Afin de créer cette carte complète, Euclid utilise deux caméras sophistiquées, la VIS, qui capture des images en lumière visible, et la NISP, qui mesure les distances des galaxies et la vitesse d’expansion de l’univers. Grâce à ces instruments de haute technologie.