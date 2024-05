Humane cherche (déjà) à se faire racheter suite au lancement catastrophique de l’AI Pin

Le lancement raté du AI Pin, ce petit gadget qui devait nous faire oublier nos smartphones, a déjà de lourdes conséquences pour la startup Humane. Bloomberg rapporte que la société dirigée par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno est en recherche d’un « repreneur », et qu’elle ne se vendra pas à prix cassé puisque l’on parle d’un montant de rachat compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars !

C’est une belle somme eu égard à la réception plus que froide du AI Pin. Proposé à la vente à 700 dollars (à quoi il faut rajouter un abonnement mensuel), le AI Pin est très loin de ses promesses initiales. La plupart des tests font le constat d’un appareil quasi dysfonctionnel, lent, et surtout, très peu utile au quotidien. Le petit gadget souffre aussi terriblement de la comparaison avec les poids lourds de l’IA. GPT-4o a beau ne pas être proposé dans un device dédié – ce serait à l’étude avec un certain Jony Ive à la baguette – ses performances sont au dessus du AI Pin à un point tel qu’il n’est presque pas sérieux de le notifier.

Pour rappel, Humane était valorisé à 850 millions de dollars en 2023, mais ça c’était bien avant ce lancement totalement raté. La proposition de Humane n’est pas vraiment en cause ici, surtout après la démonstration de force des capacités conversationnelles et « émotionnelles » assez inouïes de GPT-4o, mais la conception du produit n’a pas été à la hauteur de cette vision initiale (qui était un clone de Her en somme…). La suite s’annonce sans doute encore très compliquée pour la startup américaine…