Sonos Ace : Sonos dévoile son tout premier casque audio

Les rumeurs et les fuites avaient raison (comme souvent) : Sonos a dévoilé officiellement son tout premier casque audio, le Sonos Ace. Le Sonos Ace se présente sous la forme d’un casque de 312 grammes au design ultra sobre et aux spécifications attendues. Le Sonos Ace est un casque Bluetooth à réduction active de bruit (ANC), avec un mode de transparence audio (Aware) et un suivi dynamique de la position de la tête. Niveau formats sonores, l’aaudio spatial est reconnu tout comme le Lossless (sans pertes) à partir du moment où le smartphone Android est équipé d’une puce Snapdragon Sound AptX. On note l’absence non conventionnelle d’un port mini-jack, mais heureusement, Sonos fournit un petit câble USB-C vers Jack 3,5 mm. L’autonomie est de 30 heures avec l’ANC activé.

Des commandes physiques

Du coté des commandes, Sonos a privilégié des commandes physiques, soit un même bouton pour l’activation et l’appairage et un autre bouton pour le volume, la mise en pause et la changement de morceau… et c’est tout ! A noter qu’une simple pression sur le bouton d’alimentation permet aussi de relier en Wi-Fi l’Ace et une barre de son Sonos Arc. C’est peu en terme d’écosystème, mais Sonos promet que la compatibilité sera étendue aux Sonos Ray et Beam 1 et 2 dans le courant de l’année. La finition de l’accessoire est à priori impeccable ; les coussinets sont en cuir végétal (pas du cuir donc…) et s’attachent à l’arceau via un système d’aimants (comme sur les AirPods Max d’Apple).

Le Sonos Ace sera disponible à la vente le 5 juin prochain en coloris blanc et noir au prix de 499 euros (-50 euros pour l’achat de deux casques), ce qui est assez proche des tarifs des casques concurrents (dans la même gamme de produit). Il est déjà possible de précommander le Sonos Ace sur le site du fabricant.