Nintendo rachète Shiver Entertainment, qui a porté Hogwarts Legacy sur Switch

Nintendo annonce faire l’acquisition de Shiver Entertainment, un studio qui a notamment porté les jeux Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1 sur Switch. Nintendo fait le rachat auprès d’Embracer. Embracer avait racheté Shiver Entertainment à la fin de 2021.

« En accueillant l’équipe de développement expérimentée et accomplie de Shiver, Nintendo vise à s’assurer des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de titres logiciels », a déclaré la société de Mario et Zelda dans un communiqué. « À l’avenir, même après son intégration au groupe Nintendo, l’objectif de Shiver restera le même, en poursuivant les commissions qui portent et développent des logiciels pour de multiples plateformes, y compris la Nintendo Switch ».

C’est la première acquisition de Nintendo depuis 2022. Les précédentes étaient Dynamo Pictures (qui a maintenant pour nom Nintendo Pictures) et SRD. Avant cela, il y a eu Next Level Games en 2021 et Monolith Soft (Xenoblade) en 2007.

Mais pourquoi Nintendo serait-il intéressé par l’acquisition d’un spécialiste des portages tiers ? Il existe de nombreux studios spécialisés dans ce genre de choses, mais ils sont rarement acquis par des groupes Nintendo. Lorsque cela se produit, il est plus probable qu’il s’agisse d’un studio qui réalise des remasters améliorés de jeux plus anciens — comme Bluepoint Games, qui a été racheté par Sony en 2021 — qu’une entreprise spécialisée dans le travail moins prestigieux qui consiste à adapter les derniers jeux à un matériel moins puissant.

Il n’y a aucune information sur le montant du rachat.