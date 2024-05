OpenAI retire la voix de ChatGPT jugée trop proche de celle de Scarlett Johansson

Allons donc… après sa tonitruante démonstration du mode conversationnel et Vision de GPT-4o, OpenAI a pris une bien curieuse décision. La firme dirigée par Sam Altman a en effet décidé de retirer la voix Sky de la liste des voix qui seront bientôt disponible dans ce déjà fameux mode conversationnel. Cette voix avait été jugée par beaucoup d’internautes très proche de celle de l’actrice Scarlett Johansson dans le film Her (un métrage qui raconte une romance entre une IA et un individu en mal d’amour interprété par Joaquim Phoenix). La voix Sky est mise « sur pause », probablement avant un retrait définitif de la liste.

« Nous pensons que les voix de l’IA ne doivent pas délibérément imiter la voix distinctive d’une célébrité. La voix de Sky n’est pas une imitation de Scarlett Johansson mais appartient à une autre actrice professionnelle utilisant sa propre voix naturelle », a précisé OpenAI sur son compte X. Plus tôt dans la semaine, la CTO d’OpenAI Mira Murati avait démenti que cette voix avait été intentionnellement choisie durant les démos de l’IA pour faire référence à la voix de l’actrice américaine. Ce n’était pas vraiment la position de Sam Altman lui-même, le CEO d’OpenAI ayant posté un simple « Her » (le titre du film avec Scarlett Johansson) dans la foulée de la keynote.

Ce retrait a t-il été initié suite à une demande des représentants légaux de l’actrice ? C’est possible, mais c’est dans tous les cas de figure un peu inquiétant pour le devenir des voix numériques, qui pourront toujours avec un peu d’imagination être rapprochées de modèles humains célèbres. Il faut en effet rappeler que la voix Sky existe depuis près d’un an dans le mode vocal de ChatGPT, et n’avait jusqu’ici généré aucun débat enflammé. Le nouveau mode conversationnel ajoute certes énormément de « naturel » et de réalisme à ce timbre, mais de là à considérer d’un coup d’un seul qu’il s’agit d’un simple plagiat…

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024