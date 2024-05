Blue Origin réussit son 7ème vol de tourisme spatial

Blue Origin a repris ses activités de tourisme spatial. La société privée spatiale de Jeff Bezos a transporté avec succès six nouveaux passagers payants jusqu’à l’orbite, marquant ainsi son retour aux missions habitées après presque deux ans d’interruption. Cette mission était la septième de Blue Origin avec équipage ; la capsule New Shepard a atteint la ligne de Kármán, la frontière de l’espace située à environ 100 kilomètres de la Terre. Le lancement a été effectué depuis le site de lancement de l’entreprise, Launch Site One, situé au Texas.



Parmi les passagers de la capsule New Shepard se trouvait Ed Dwight, âgé de 90 ans, un ancien capitaine de l’Air Force et premier candidat astronaute afro-américain, qui avait été sélectionné pour le programme de formation de la NASA en 1961. Bien qu’il ait terminé sa formation, Dwight n’a pas été choisi pour le corps des astronautes de la NASA et n’a jamais été dans l’espace jusqu’à ce vol. Sylvain Chiron, un entrepreneur français faisait aussi partie de l’équipage. « Je vais vivre mon rêve de gosse », avait confié Sylvain Chiron à l’AFP quelques jours auparavant. « J’ai baigné assez jeune dans l’aéronautique. Je voulais vraiment devenir astronaute. » Les autres passagers sont Mason Angel, Kenneth L. Hess, Carol Schaller et Gopi Thotakura. Ces touristes spatiaux ont brièvement expérimenté l’apesanteur après avoir détaché leurs ceintures durant le vol.

L’équipage a atterri en toute sécurité environ 10 minutes après le lancement. Malgré la défaillance de l’un des trois parachutes de la capsule, les redondances du système ont assuré un atterrissage en douceur. Cette mission était également la 25e pour une fusée New Shepard. cette dernière a transporté un équipage pour la dernière fois en août 2022, mais le mois suivant a rencontré une défaillance structurelle de sa tuyère de moteur lors d’une mission de charge utile. La fusée est restée clouée au sol jusqu’en décembre 2023 et une nouvelle mission de charge utile.