Antitrust : la CMA n’examinera pas l’accord entre Microsoft et la startup française Mistral AI

Contrairement à son homologue européen, la très pointilleuse CMA, qui avait mis des mois avant de finalement valider le rachat d’Activision Blizzard King, n’examinera pas l’accord passé entre Microsoft et la stratus française Mistral AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Cette décision intervient quelques semaines après que le régulateur britannique ait lancé des enquêtes préliminaires sur les divers investissements et partenariats d’Amazon et de Microsoft dans le secteur de l’IA. Au terme de ce premier coup d’oeil donc, la CMA est arrivée à la conclusion que le partenariat Microsoft-Mistral « ne remplit pas les conditions pour une enquête en vertu des dispositions relatives aux fusions de l’Enterprise Act 2002. » En revanche, l’investissement d’Amazon dans Anthropic pour 4 milliards de dollars est toujours en cours d’investigation, tout comme l’embauche de la quasi totalité des salariés de la startup d’IA Inflection par Microsoft.

Si la CMA donne ici son feu vert implicite, la Commission européenne en serait encore au stade des investigations. L’Europe vient aussi de menacer le géant américain de sanctions financières faute de réponses à ses demandes de renseignements sur les risques de désinformation liés aux fonctions d’intelligence artificielle du moteur de recherche. LEs Etats-Unis ne sont pas muets sur la question : au début de cette année, la Federal Trade Commission (FTC) a lancé des enquêtes sur les investissements d’Alphabet, Amazon et Microsoft dans des entreprises émergentes d’IA pour déterminer si les « partenariats poursuivis par les entreprises dominantes risquent de fausser l’innovation et de saper la concurrence loyale. »