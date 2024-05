Molotov augmente le prix de son forfait le moins cher « pour une expérience toujours plus satisfaisante »

Molotov, le service qui permet de regarder les chaînes de télévision sur différents appareils, annonce augmenter le prix de son abonnement Molotov Extra. Il passe de 5,99€/mois à 6,99€/mois.

Dans un e-mail envoyé aux abonnés de Molotov Plus, la plateforme indique :

Bonjour, Nous espérons que vous appréciez votre expérience sur Molotov et nous vous remercions pour votre fidélité. Afin que Molotov puisse continuer à vous proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus, le prix de l’abonnement Molotov Extra évolue. L’abonnement passera automatiquement à 6,99€/mois lors de votre prochain prélèvement à compter du 16 juin 2024. Votre offre reste sans engagement.

Avec Molotov Extra, les abonnés ont accès à plus de chaînes de télévision (dont celles de la TNT, ainsi que TF1 et M6 qui ne sont pas accessibles dans la formule gratuite), un accès sur quatre écrans à la fois en Full HD (1080p), les fonctions d’enregistrement et de replay, ainsi qu’un accès dans tous les pays de l’Union européenne.

Pour rappel, Molotov avait déjà augmenté le prix de son offre Extended en décembre dernier. Elle est passée de 9,99€/mois à 10,99€/mois. Celle-ci offre un accès à plus de 150 chaînes de télévision, ainsi que les quatre chaînes Universal (13è Rue, SYFY, E! et DreamWorks).