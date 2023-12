Molotov augmente son prix pour les nouveaux et anciens abonnés

Molotov fait savoir que son abonnement Extended change de prix, en passant de 9,99€/mois à 10,99€/mois. Cela concerne aussi bien les nouveaux abonnés que les anciens.

Hausse de prix chez Molotov

C’est dans un e-mail envoyé à ses abonnés que Molotov annonce la hausse de prix pour son abonnement Extended. Le groupe se justifie en disant vouloir « proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus ». La plateforme précise qu’il y aura des chaînes en plus, en espérant que cette justification aide à mieux accepter la hausse tarifaire. Les chaînes en question sont MTV 00’s, MTV 90’s, MTV 80’s et Club MTV. Il n’est pas encore précisé quand elles seront réellement disponibles.

La hausse de prix pour Molotov Extended est en place dès maintenant pour les nouveaux abonnés, comme l’indique le site de la plateforme qui permet de regarder légalement les chaînes de télévision. Pour les anciens abonnés, ce sera une réalité à compter du mois de janvier selon Alloforfait.

Avec Molotov Extended, les abonnés ont le droit à plus de 130 chaînes de télévision (dont celles de TF1 et M6 qui ne sont pas disponibles avec la formule gratuite). On retrouve également quelques options : contrôle du direct et retour au début, reprise de lecture du direct, enregistrement dans le cloud, usage sur quatre écrans en simultané et un accès dans n’importe quel pays de l’Union européenne.