Cette fois, la transition est complète. Un utilisateur qui tapera « twitter.com » sur son navigateur sera redirigé automatique vers « x.com« , le réseau social supervisé par Elon Musk. Le patron de SpaceX a annoncé lui même la modification sur compte X (ce qui fait beaucoup de « X »). La mise au placard totale de Twitter aura finalement pris un certain temps. On se souvient encore du démontage rocambolesque du logo Twitter sur la façade du quartier général de la société, suivi par l’installation d’un X géant lumineux (qui avait dû être démonté), ou bien encore du changement de nom du compte @twitter à @X.

