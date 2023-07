@X : Twitter continue sa mue rapide et change de nom

Cette fois, le compte Twitter de Twitter (pardon de « X ») s’appelle bien @X (en lieu et place de @Twitter), un changement qui confirme la mue extrêmement rapide du réseau social, que l’on ne pourra bientôt plus appeler « la firme à l’oiseau bleu ». Elon Musk avait même ordonné hier de retirer le logo géant Twitter de la façade du siège de l’entreprise, mais le SFPD (San Francisco Police Departement) est rapidement intervenu pour stopper l’opération.

On note aussi que @TwitterSupport, @TwitterDev et @TwitterAPI ont disparu pour laisser la place à @Support, @Xdevelopers et @API. Twitter n’existe donc plus désormais que sur les icones des applications mobiles iOS et Android. Autant dire que la fin de Twitter peut déjà être annoncée, même s’il reste encore quelques plumes du volatile dans les recoins. On rappellera ici que la fascination d’Elon Musk pour le X ne date pas d’aujourd’hui. L’entrepreneur star voulait déjà baptiser ainsi l’application de paiement qui deviendra PayPal (et que Musk revendra par la suite), sans oublier bien sûr Space… X.