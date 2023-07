Twitter : le retrait du logo sur le bâtiment est stoppé par la police

Elon Musk ne peut plus voir Twitter en peinture, le nom « Twitter » faut-il préciser. L’ex-patron du réseau social, qui occupe toujours un poste clef dans la société, s’acharne en effet depuis quelques mois à remplacer Twitter par… « X ». Le nom de domaine et la page principale de Twitter affichent désormais un « X » majuscule, mais l’on trouve encore quelques traces de Twitter, comme le logo en façade du quartier général de l’entreprise situé au 1355 Market Street à San Francisco. Dans l’après midi du 24 juillet, un employé mandaté par Twitter a commencé à démonter cet énorme logo lettre après lettre, une séquence qui a été interrompue quelques dizaines de minutes plus tard par une patrouille du SFPD (San Francisco Police Departement).

Welp, @twitter name so coming off the building right now but @elonmusk didn’t get permit for the equipment on the street so @SFPD is shutting it down. pic.twitter.com/CFpggWwhhf

— Wayne Sutton (@waynesutton) July 24, 2023