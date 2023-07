Avec son X géant sur le toit, le siège social de (ex)Twitter ressemble à un repère de super vilain

Le logo Twitter est encore présent sur la façade, mais désormais, le QG du réseau social arbore un immense X placé directement sur le toit de l’immeuble. Après le demi-échec du retrait du logo, Musk est donc passé à la vitesse supérieure en faisant installer un X géant et lumineux tout en haut du bâtiment… et toujours sans autorisation ! De loin à la nuit tombée, le QG de X ressemble désormais au repère d’un super vilain. Du super vilain il en récolte aussi les conséquences : de nombreuses personnes vivant juste en face de ce X monumental se plaignent déjà que la très forte luminosité baigne en permanence leur appartement d’une lumière vive, à moins de fermer les volets.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023