Activision annonce Elsewhere Entertainment, un nouveau studio pour un jeu AAA

Activision, qui appartient à Microsoft, annonce Elsewhere Entertainment. Il s’agit d’un nouveau studio de jeu vidéo. Il est vrai que cela peut surprendre quand on voit que Microsoft a récemment fait fermer plusieurs studios, dont Tango Gameworks et Arkane Austin.

Elsewhere Entertainment se situe à Varsovie. C’est le deuxième studio en Pologne affilié à Activision, le premier étant Infinity Ward Krakow. Le nouveau reçoit des ressources additionnelles des États-Unis et « se concentre exclusivement sur la création d’une nouvelle franchise AAA basée sur la narration et définissant le genre ». Il n’y a pas d’autres informations concernant le jeu.

L’équipe d’Elsewhere Entertainment comprend des « experts en narration » qui ont déjà travaillé sur des franchises telles que The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, The Division et Far Cry. L’entreprise recrute actuellement des développeurs dans l’espoir de créer une « expérience de jeu de pointe et de nouvelle génération ».

Jusqu’à présent, Activision était surtout connu pour son travail sur la franchise Call of Duty, le développeur de Crash Bandicoot Toys for Bob ayant choisi de devenir indépendant à la suite de l’acquisition par Microsoft. Outre les jeux Crash Bandicoot, Activision Publishing a également publié Sekiro : Shadows Die Twice et Destiny.

On ne sait pas encore quand le jeu d’Elsewhere Entertainment sortira, mais si l’on se base sur les calendriers de développement existants, il est probable que cela prenne encore quelques années. En attendant, Activision semble se préparer à dévoiler le prochain Call of Duty lors du Xbox Showcase du mois prochain, qui aura lieu le 9 juin.