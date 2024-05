Microsoft ferme 4 studios, dont Arkane Austin (Redfall) et Tango Gameworks (Hi-Fi Rush)

Microsoft a t-il réellement un avenir dans le jeu vidéo ? Malgré des dizaines de milliards engloutis dans les rachats de Zenimax et d’Activision Blizzard King, le géant américain semble désormais obnubilé par le retour sur investissement avant même d’avoir ne serait-ce que tenter une politique de défense tout azimut de la Xbox et de son écosystème (par le biais d’exclusivités fortes par exemple). Le portage des jeux first party à la PS5 et à la Nintendo Switch, l’évolution vers un rôle d’éditeur tiers, et déjà, des décisions économiques qui ressemblent à celles prises par Embracer il y a quelques trimestres, avant que l’éditeur nordique ne finisse par imploser en de multiples entités. Xbox vient donc d’annoncer la fermeture de 4 studios, et au delà de la brutalité de la méthode et du timing catastrophique (à deux semaines du lancement d’Hellblade 2), l’identité de certains de ces studios interroge sur la stratégie poursuivie désormais par Microsoft.

Satya Nadella est-il en train de transformer Xbox en un simple éditeur cynique et obnubilé par les dollars comme il en existe tant d’autres, au risque de tuer tout intérêt pour la plateforme Xbox ?

Microsoft ferme donc Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games et Roundhouse Games, et ce qui frappe de prime abord c’est l’absence de tout fil conducteur dans le choix des studios remerciés : Si Arkane Austin était resté sur le cuisant échec du catastrophique Redfall, on doit à Tango Gameworks l’excellent Hi-Fi Rush, soit le meilleur jeu first party récent de la plateforme Xbox. Tango Gameworks n’était pas seulement talentueux, c’était aussi le sul studio japonais de Xbox. Pourquoi un tel choix alors ? Rien ne semble l’expliquer sur un plan rationnel, sauf si l’on se place dans l’optique d’une course aux AAA rutilants et aux jeux services (GAAS), une course à laquelle ne participait pas vraiment Tango Gameworks. Est-ce à dire que Microsoft est en train répliquer ce que Sony a fait avec Japan Studios ou Pixelopus et de virer les studios à tonalité « indé » de son écosystème ? C’est malheureusement l’explication la plus plausible et elle est d’une tristesse sans fond. Quand à Hi Fi Rush 2, il faudra donc faire une croix dessus.

Alpha Dog Games était un spécialiste du jeu mobile (un secteur que xbox fait mine de convoiter), et Roundhouse Games s’en sort avec un peu moins de casse puisque l’intégralité de l’équipe va rejoindre les rangs de ZeniMax Online Studios. Le communiqué de Matt Booty qui officialise ces fermetures semble indiquer en creux que seules les grosses franchises, les GAAS et les AAA seront privilégiés, ce qui laisse songeur sur l’avenir de studios comme Ninja Theory (Hellblade 2 est un AA au scénario très atypique) ou de Double Fine (Psychonauts). Et l’on comprend soudain que l’annonce de la fin des exclusivités était moins une façon d’atteindre l’idéal d’un secteur du JV « ouvert » et sans esprit de chapelles que de se remplir les poches en sortant ses jeux sur le maximum de plateformes possibles.

This is absolutely terrible. Permission to be human : to any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment/cultural industry, and your business as a corporation is to take care of your artists/entertainers and help them create value for you. — Dinga Bakaba (@DBakaba) May 7, 2024

Cette logique d »hyper rentabilité, le directeur créatif d’Arkane Lyon, Dinga Bakaba, semble l’avoir bien repéré. Actuellement au travail sur Marvel’s Blade, Dinga Bakaba tacle sévèrement la brutalité de ces fermetures, et estime que le rôle de Microsoft devrait être protéger es équipes et non de les jeter dans marine d’une forme de « darwinisme » concurrentiel où ne reste debout que celui qui rapporte le plus d’argent, peu importe la qualité de ce qui est produit aux final. Une date noire pour Xbox.