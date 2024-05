Android pourra détecter si votre smartphone a été volé

Google a dévoilé plusieurs fonctionnalités de protection contre le vol de smartphone Android, allant de systèmes qui dissuaderont le vol à des modifications conçues pour rendre les biens nouvellement volés par un voleur plus difficiles à effacer et à vendre.

Android va dissuader le vol de smartphones

Google indique qu’une mise à jour de la réinitialisation arrive sur Android, rendant plus difficile pour les voleurs d’effacer rapidement un appareil et de tenter ensuite de le revendre. Si un voleur force la réinitialisation de l’appareil volé, il n’est pas en mesure de le configurer à nouveau sans connaître les informations d’identification de l’appareil ou du compte Google. Cela rend l’appareil volé invendable, ce qui réduit les incitations au vol de téléphone.

Autre changement, lorsqu’un utilisateur désactive la fonction Localiser mon appareil ou prolonge le délai d’attente de l’écran, il faudra utiliser un code PIN, un mot de passe ou une authentification biométrique. Il s’agit d’un niveau de sécurité supplémentaire qui devrait empêcher les voleurs de garder l’appareil déverrouillé ou intraçable.

D’autre part, le verrouillage antivol fonctionne grâce à l’intelligence artificielle en reconnaissant les mouvements inhabituels qui indiqueraient que quelqu’un a arraché votre téléphone de votre main ou d’une table devant vous. Pour empêcher un voleur d’accéder aux informations contenues dans votre appareil, l’écran se verrouille automatiquement. Le système détecte également d’autres signaux indiquant un acte frauduleux et peut verrouiller l’écran pour le protéger si quelqu’un tente de le déconnecter du réseau afin d’empêcher l’accès à distance.

Enfin, dans un avenir proche, les propriétaires d’appareils Android pourront verrouiller l’écran de l’appareil à l’aide d’un simple numéro de téléphone et d’un code de sécurité via android.com/lock. Cela devrait permettre au propriétaire de l’appareil de gagner du temps pour récupérer les détails de son compte et d’autres options utiles de Localiser mon appareil, qui comprennent un signal de réinitialisation d’usine complète permettant d’effacer l’appareil à distance.

Les deux premières fonctions seront dédiées à Android 15. Les autres suivantes nécessiteront un appareil sous Android 10 au minimum.