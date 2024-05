C’est une vraie surprise, et surtout, cela nous change un peu de la litanie de mauvaises nouvelles autour de Xbox. Le géant du gaming dévoile le Proteus Controller, une manette modulaire créée par la startup Byowave dans le cadre du programme Designed for Xbox. Le Proteus Controller se présente sous la forme de petits cubes aux coins arrondis, chaque cube contenant un élément unique du contrôleur (stick analogique, croix, gachette, etc.). Et bien sûr, tous ces cubes peuvent être agencés selon son gré, comme une manette traditionnelle (avec des poignées fournies), en rangée verticale ou horizontale, à plat, connecté à un autre joystick, etc. La firme de Redmond a entièrement financé le projet à défaut d’en être le fabricant.

Byowave propose le Proteus Controller à la vente…par paliers : les 150 premières unités seront disponibles au prix VIP de 255 dollars, les 500 kits suivants à 268 dollars (Early Bird), puis les 1 000 kits suivants à 284 dollars. Le prix public du Proteus Controller sera de 300 dollars pile. Et évidemment, le Proteus Controller sera uniquement compatible avec le PC et les consoles Xbox Series. On notera enfin que la manette a beau être présentée comme un produit d’accessibilité (pour les joueurs avec handicap), il ne fait guère de doutes que ce dernier a aussi de fortes chances de toucher d’autres catégories de joueurs.