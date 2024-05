Dune Prophecy : la série préquelle sur le Bene Gesserit se dévoile enfin (trailer)

Les amateurs du chef d’œuvre de Frank Herbert sont aux anges. Après les deux films de Denis Villeneuve et la préparation d’un troisième opus, voilà que Warner diffuse le premier trailer de la série préquelle Dune Prophecy, qui portera principalement sur les arcanes du Bene Gesserit, une sororité composée de femmes aux pouvoirs de prescience. Destinée à la plateforme Max, Dune Prophecy s’annonce comme une série à grand spectacle, et si l’on s’en tient à ce premier trailer, prend même parfois des airs de « Game of Thrones intergalactique » ! L’action de la série se 10 000 ans avant l’arrivée au sommet de Paul Atreides et le scénario est basé sur le roman « La Communauté des sœurs » écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert (fils de Frank Herbert). Si les deux auteurs n’ont pas la talent d’écriture et le sens de la narration de Frank Herbert, leurs ouvrages parviennent tout de même à enrichir encore un peu plus le lore initial.

Soin de la mise en scène (au vu du trailer), beauté des décors et des costumes, distribution trois étoiles, ce Dune Prophecy a les atours d’une production HBO (qui appartient à Warner), bien que ça n’en soit pas une. Le casting est composé d’Emily Watson (Chernobyl), Olivia Williams (The Crown), Jodhi May (The Witcher), Mark Strong (Kingsman) et Travis Fimmel (Vikings), entre autres… Dune Prophecy sera disponible sur la plateforme Max cet automne.