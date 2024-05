Intelligence artificielle : Coreweave investit 1 milliard d’euros en Europe

Coreweave, spécialisée dans le cloud et le domaine de l’intelligence artificielle, annonce qu’elle va 1 milliard de livres (1,16 milliard d’euros) au Royaume-Uni, après d’autres investissements importants annoncés dans le secteur.

Coreweave dit avoir ouvert son siège européen à Londres dans le cadre d’un plan d’expansion en Europe et prévoit également d’ouvrir deux data centers au Royaume-Uni cette année avant d’autres sites l’an prochain. « Nous voyons une demande sans précédent d’infrastructure d’IA et Londres est un centre important » dans ce domaine, note l’entreprise.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est félicité d’un investissement « qui assoit la position du Royaume-Uni comme superpuissance technologique et d’intelligence artificielle ». Il affirme que le Royaume-Uni est au troisième rang des pays comptant le « nombre le plus élevé au monde d’entreprises et d’investissements du secteur de l’intelligence artificielle ».

Coreweave, financée largement par Nvidia, fondée en 2017 et dont le siège mondial se trouve dans le New Jersey à l’est des États-Unis, est valorisée à 19 milliards de dollars.

Une start-up britannique, Wayve, avait déjà annoncé une levée de fonds de plus d’un milliard de dollars, menée par le géant technologique japonais SoftBank, afin de développer des systèmes d’intelligence artificielle pour des véhicules autonomes.

Wayve, fondée en 2017, pionnière du développement de l’IA incorporée dans des véhicules, a obtenu ce financement de 1,05 milliard de dollars avec des contributions du fabricant de semi-conducteurs Nvidia et de Microsoft.

Scale AI, société américaine d’infrastructure dans l’IA, avait également annoncé en début de semaine choisir Londres comme siège européen.