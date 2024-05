Les écouteurs Nothing seront bientôt compatibles avec la dernière version de ChatGPT

Déjà disponible sur les Nothing Ear et Ear (a) depuis le mois dernier (et aussi sur les smartphones Phone (2) et (2a) depuis peu), ChatGPT, et évidemment sa dernière version tournant avec le LLM GPT-4o, sera disponible sur l’ensemble des produits audio de la marque à partir du 21 mai prochain. L’utilisateur disposera ainsi de quelques widgets offrant un accès rapide aux différents modes de saisie de l’application ChatGPT, soit le texte, la voix et l’image. Avec les Nothing Ear, il sera même possible de recréer les scènes du film Her puisque l’accessoire permet de parler directement avec l’IA sans avoir à toucher son smartphone, ce qui laisse songeur au vu des capacités vocales « émotionnelles » de GPT-4o dévoilées par OpenAI.`

ChatGPT sera donc disponible (mai une mise à jour de l’app Nothing X) le 21 mai prochain sur les appareils suivants :

Nothing Ear (1)

Nothing Ear (2)

Nothing Ear (stick)

CMF Buds

CMF Buds Pro

CMF Neckband Pro

Sans oublier bien sûr les Nothing Ear et Ear (a), déjà compatibles depuis plusieurs semaines. ChatGPT a donc déjà la cote chez les fabricants : pour rappel, il se murmure qu’Apple intégrerai l’IA d’OpenAI dans iOS 18, la prochaine version de son OS mobile.