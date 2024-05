L’Europe soumet désormais Booking.com au DMA, comme Apple, Google et d’autres

La Commission européenne annonce que la plateforme de réservation d’hôtels Booking.com est désormais soumise aux nouvelles règles de concurrence plus strictes imposées dans l’UE à une poignée de géants de la tech.

Booking.com doit respecter le DMA en Europe

Le règlement sur les marchés numériques (DMA) vise à surveiller et endiguer les abus de position dominante pour mieux protéger l’émergence et la croissance de start-up en Europe et améliorer le choix offert aux utilisateurs. Il s’applique déjà depuis début mars à certains services de cinq mastodontes américains — Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft — et au réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance.

Le règlement impose à ces entreprises une série de contraintes pour empêcher les pratiques déloyales qui risquent d’évincer ou brider la concurrence.

« Booking est un acteur important dans l’écosystème touristique européen, nous allons nous assurer qu’il respectera complètement ses obligations », a déclaré le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton. Le site de réservation dispose désormais d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec toutes les dispositions légales.

La Commission a par ailleurs annoncé qu’elle ouvrait une enquête pour savoir si le DMA devait s’appliquer aussi au réseau social X (anciennement Twitter). Elle dispose de cinq mois pour se prononcer.

Les groupes soumis au DMA doivent par exemple informer l’UE de tout projet d’acquisition d’entreprise du numérique en Europe, quelle que soit la taille de la cible. L’Objectif est de freiner l’accaparement de l’innovation et les rachats ayant pour seul but d’éliminer un concurrent.

Autre exemple, ils n’ont plus le droit de se servir des données générées par leurs entreprises clientes pour les concurrencer, comme Amazon est accusé de l’avoir fait pendant des années. Ils doivent aussi fournir à leurs clients un accès à ces données.